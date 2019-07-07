Başkentte teleferik hattında bakım çalışması

Yenimahalle-Şentepe teleferik hattında yarın başlayacak bakım çalışmalarının 2 Ağustos'a kadar devam edeceği bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yenimahalle-Şentepe teleferik hattının 3 ve 4'üncü istasyonları, planlanmış bakım çalışmaları nedeniyle yaklaşık bir ay hizmet veremeyecek.

Teleferik hattının bakımları, EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanlığınca, 8 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek.

Teleferik hattının 1 ve 3'üncü istasyonları arasında hizmet verilmeye devam edilecek. Büyükşehir Belediyesi, bakım çalışmaları boyunca yolcuların ulaşımını EGO'nun ring otobüs seferleriyle sağlayacak.

Kaynak: AA