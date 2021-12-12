Başkentte, Tekno Motor Kampüsü'nün tanıtımı amacıyla drift gösterisi düzenlendi - Haberler
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Başkentte, Tekno Motor Kampüsü'nün tanıtımı amacıyla drift gösterisi düzenlendi

Başkentte, Tekno Motor Kampüsü'nün tanıtımı amacıyla drift gösterisi düzenlendi
AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Sincan'da yapımı süren drift ve drag pistinin de içinde yer aldığı Tekno Motor Kampüsü'nün tanıtımı amacıyla modifiye araçlarla drift gösterisi yapıldı.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Sincan'da yapımı süren drift ve drag pistinin de içinde yer aldığı Tekno Motor Kampüsü'nün tanıtımı amacıyla modifiye araçlarla drift gösterisi yapıldı.

Osmanlı Mahallesi Kapalı Pazar Alanı'nda Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, otomobil tutkunları drift pilotlarıyla bir araya geldi.

Drift pilotları, modifiye araçlarıyla yaptıkları gösteride drift yapmak için sokakların değil, kendilerine ayrılmış alanların önemine dikkati çekti.

Her yaştan katılımcının bulunduğu etkinlikte katılımcılar araçları inceledi, drift pilotlarıyla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

"Amatör sporcular trafik güvenliğini tehlikeye atmadan drift yapabilecek"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede yapımı devam eden drift ve drag pistinin yer aldığı Tekno Motor Kampüsü'nün tanıtımını ünlü pilotların da yer aldığı bir drift gösterisiyle yapmak istediklerini söyledi.

Çalışmaların devam ettiği piste ilişkin bilgi veren Ercan, mevsim koşullarının elverişli hale gelmesiyle asfalt dökülerek pistin yarışçılar için hazır hale getirileceğini anlattı.

Drift ve drag için ciddi talep bulunduğunu, bu nedenle bu sporun daha güvenli hale getirilmiş platformlarda yapılmak istenildiğini belirten Ercan, "Amatör sporculara burada trafik güvenliğini tehlikeye atmadan legal ortamda drift yapma imkanı getiriyoruz. Türkiye'ye, profesyonel sporcularımız için de önemli yarışlara ev sahipliği yapacak, böylesine bir pisti kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Bursa'da ağustosta gerçekleştirilen Red Bull Car Park Drift Türkiye Finali'nde Türkiye'nin en iyi drift pilotu olan Berfu Tutumlu da Ankara'da uzun yıllardır drift ve drag pistlerini yapmayı arzuladıklarını ancak yapılması için ilk kez adım atıldığını dile getirdi.

Mustafa Mert Yücesoy (15) da arabalara merakının olduğunu, ailesi ve arkadaşlarıyla geldiği etkinliği çok sevdiğini ve ilk defa katıldığı gösteriden büyük zevk duyduğunu anlattı.

Ebrar Duha Dayıoğlu (5) ise drift etkinliğine ilk kez katıldığını ve gürültülü bulduğunu söyledi.

Tekno Motor Kampüsü

Sincan Belediyesinin Tekno Motor Kampüsü, Zir Vadisi Rekreasyon Alanı içerisinde 20 bin metrekarelik alanda olacak.

Ulusal şampiyona, mahalli yarış ve drift festivallerine ev sahipliği yapabilecek standartlardaki kampüste araç tanıtımları, otomobil kulüplerinin buluşmaları, yedek parça aksesuar fuarları, otomobil festivalleri, ileri sürüş teknik eğitimleri, ağır vasıta sürüş eğitimleri, motosiklet sürüş eğitimleri ve slalom yarışları gerçekleştirilebilecek.

Özel bir asfaltın döküleceği, güvenliğin uluslararası standartlarda sağlanacağı drift ve drag pistinde de çok güçlü araçlar yarışabilecek.

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AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri

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