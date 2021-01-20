Başkentte tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından yaşanan soğuk hava nedeniyle oluşan buz sarkıtlarına saha ekipleriyle müdahale ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte etkili olan kar yağışının ardından soğuk hava nedeniyle oluşan olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, özellikle köprü altları ve tünellerde sürüş güvenliğini olumsuz etkileyen ve can güvenliği riski oluşturan buz sarkıtlarını trafiği aksatmadan kontrollü temizliyor.

İş güvenliği önlemlerini alarak mesaisine devam eden ekipler, buz kırma ve temizleme işlemlerini 12 araç ve 24 personelle sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak