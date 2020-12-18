Başkentte tefecilik yapan 3 şüpheli tutuklandı

Ankara'da tefecilik ve darp suçlarına karıştıkları gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nallıhan'da tefecilik yapıldığı ve bazı kişilerin tahsilat sorunu nedeniyle ilçe dışına götürülerek, darbettikleri ihbarını değerlendirdi.

Şüphelilerin ikametlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, N.K, S.K. ve E.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda, pompalı tüfek, kuru sıkı tabanca, kılıç ve mağdurlara ait senetler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan