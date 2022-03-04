NALLIHAN, ANKARA (İHA) - Başkentte tefecilere yönelik eş zamanlı operasyon

ANKARA - Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Tefecilik yapan 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrası; Ankara Nallıhan ilçesinde Tefecilik yapan 2 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleşti.

Operasyon kapsamında Nallıhan İlçesinde 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve mağdurlara ait 14 adet senet ele geçirildi. Şüphelilerin maddi sıkıntı yaşayan vatandaşlara yüzde 25 ila 40 arasında değişen oranlarda faiz uygulayarak para verdikleri boş senet imzalattıkları borcunu ödememekte zorluk çeken ve geciktiren vatandaşları senetleri istedikleri meblağlarda doldurarak icraya verdikleri, bazı vatandaşlara tehdit ve hakarette bulundukları,İlçenin halkının huzurunu kaçırdıkları tespit edildi.