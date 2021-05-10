Başkentte tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı yakalandı
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Başkentte tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Başkentte tartıştığı karısını bıçakla öldüren zanlı yakalandı
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir kişi tartıştığı karısını bıçakla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Mutlukent Mahallesi'nde yaşayan Mehmet E. (45) ile eşi Zeynep E. (47) henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E, eşi Zeynep E'yi bıçakla yaralayarak kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 5 bıçak darbesi alan Zeynep E'nin öldüğünü belirledi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olduğu öğrenilen Op. Dr. Zeynep E'nin, ilk eşinden bir çocuğunun bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli arabasında yakalandı

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan Çankaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlının 06 BGT 227 plakalı araçla Ümitköy'de olduğunu belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yunus polislerince yakalanan zanlı emniyete götürüldü.

Zanlının, ilk ifadesinde, eşinin kendisine sürekli "Sen yakışıklı değilsin, senden daha yakışıklı birini bulup onunla evleneceğim." dediğini öne sürdüğü öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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