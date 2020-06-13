Başkentte tartıştığı kadını sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı
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Başkentte tartıştığı kadını sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı yabancı uyruklu kadını sokak ortasında tabancayla öldürdükten sonra kaçan zanlı tutuklandı.

Başkentte tartıştığı kadını sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı
13.06.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:04

Ankara'nın Çankaya ilçesinde tartıştığı yabancı uyruklu kadını sokak ortasında tabancayla öldürdükten sonra kaçan zanlı tutuklandı.

Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gaziosmanpaşa Mahallesi Bülten Sokak'ta 5 Haziran'da yabancı uyruklu Carmen Florentina Aydoğan'ı tabancayla öldürdükten sonra kaçan S.I'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, tabancasını olay yerinin yakınlarına atıp kaçan S.I'nın çevreden uzaklaşmama ihtimali üzerine olay yeri bölgesinde yoğunlaştı.

Başta çevredeki apartman ve iş yerleri olmak üzere 50 kilometrelik alandaki 12 MOBESE ve 87 farklı noktadan 147 güvenlik kamerasından alınan 780 dakikalık görüntü incelendi.

Zanlının, olay yerine 40 kilometre uzaklıktaki bir ikamete saklandığı tespit edilerek operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.I. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde S.I, tabancayı para karşılığında Ö.S'den aldığını itiraf etti. Silah satıcısı Ö.S. de polis ekiplerince yakalandı.

Zanlı S.I. ve silah satıcısı Ö.S, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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