Başkentte tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi
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Başkentte tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi

Başkentte tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş - Haberler | Güncel

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Mamak Yeşilbayır Mahallesi'nde T.B'nin ellinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda T.B'nin aracında arama yapan ekipler, 125 sikke, 15 muhtelif obje, 5 yüzük ve bir metal haç buldu.

Ele geçirilen tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne teslim edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan T.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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Başkentte tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 125 sikke ve çeşitli objeler ele geçirildi - Haberler
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