Başkentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı - Haberler
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Başkentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

AA / Aykut Karadağ - Haberler | Güncel
Başkentte tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi yakalandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda ekipler, Dibecik Mahallesi'nde U.A. ve S.D'nin tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine ulaştı.

Şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, metal kadın heykeli, çelenk ve zil ile kuş heykeli, delikli taş obje, 24 sikke ve 2 muhtelif metal obje olmak üzere 31 tarihi eser ele geçirdi.

Tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmek üzere el konuldu.

Zanlılar gözaltına alındı.

AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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