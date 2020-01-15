Başkentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon
Haberler » Güncel » Başkentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon - Haber

Başkentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde İbranice yazılı eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

15.01.2020 17:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 17:20
Başkentte tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon

'nın ilçesinde İbranice yazılı eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yaptıkları çalışmalar kapsamında, M.Ş'nin yazılı tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı.

İstasyon Mahallesi'nde alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, M.Ş'yi gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İ.K, C.Y, A.A, T.K. ve N.G'yi de suçüstü yakaladı.

Yapılan incelemelerde 18 deri kitap ile İbranice yazılı eserler ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler