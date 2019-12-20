Başkentte tarihi eser kaçakçılarına operasyon

20.12.2019 10:34 | Son Güncelleme: 20.12.2019 10:40

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alınırken, Helenistik döneme ait 14 heykel ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında bir çetenin, yasa dışı yollardan temin ettiği tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalıştığını tespit etti.

Zanlıların, bu yoldan haksız kazanç elde etmelerinin engellenmesi ve tarihi eserlerin koruma altına alınması amacıyla Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, S.Ü, K.Ü, S.K. ve İ.Y. gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince, Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen ve mermer taşından yapılmış 14 heykel ele geçirildi.

Kaynak: AA