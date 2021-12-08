ANKARA (İHA) - Başkentte Tanzanya rüzgarı

ANKARA - Tanzanya tanıtım gününde, Tanzanyalı vatandaşlar dans gösterileriyle izleyicilere görsel şölen sundu.

Tanzanya'nın Ankara Büyükelçiliği, Ankara'da bir otelde Tanzanya Tanıtım Günü düzenledi. Etkinlik kapsamında ülkeye ait geleneksel kıyafetler, yiyecekler tanıtılırken yerel müzik aletleriyle dans gösterileri düzenlendi. İcra edilen dans gösterisi misafirlere görsel şölen sundu.

Düzenlenen etkinlikte yer alan ve 8 senedir Türkiye'de yaşayan Tanzanyalı Hamisi Iddi Hamisi, "Türkiye hakkında yalnızca olumlu şeyler düşünüyorum. Sadece güzel anılardan bahsedebilirim. Önceden Türkiye'nin kültürünü çok merak ediyordum. Burada uzun süre yaşayınca bu kültürün içinde kendimi hissettim. Türkiye'de kültür nasıl, Türkler yabancılardan nefret ediyor mu gibi soruları soruyordum gelmeden önce. Burada bulunduğum sürece Türklerin çok misafirperver olduklarını anladım. Türklerin evlerine davet edildiğim için Türk kültürünü tamamen içinden öğrenmiş oldum. Yemekler, eve nasıl girilir, saygı konusu gibi" diye konuştu.

Şu anda Türkiye ile Tanzanya arasındaki ilişkilerin daha güçlü olduğunu vurgulayan Hamisi, "Türkiye'de 2018 yılında yeni büyükelçilik açıldı. Tanzanya'daki Türkiye Büyükelçiliği uzun zamandır orada. Şu anda bu iki ülkenin büyükelçileri gerçekten faydalı ve önemli adımlar atıyorlar" açıklamasında bulundu.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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