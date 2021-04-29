Başkentte "Tam kapanma" öncesi yoğunluk
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Başkentte "Tam kapanma" öncesi yoğunluk

Başkentte 'Tam kapanma' öncesi yoğunluk
Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya - Haberler | Güncel

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bugün saat 19.00'da başlayacak tam kapanma dönemini Ankara dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, AŞTİ ve Konya-Adana yolu güzergahında yoğunluk oluşturdu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, bugün saat 19.00'da başlayacak tam kapanma dönemini Ankara dışında geçirmek isteyen vatandaşlar, AŞTİ ve Konya-Adana yolu güzergahında yoğunluk oluşturdu. Bu nedenle terminal ve Konya yolu güzergahında normal günlere göre yolcu sayısında artış yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Akkaya

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