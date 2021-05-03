Başkentte "tam kapanma" kapsamında denetimler sürüyor
Konya yolu Polis ekipleri Ekiplerin izin belgelerini denetlemesi ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Konya yolunda uygulama noktası kuran polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Konya yolu
Polis ekipleri
Ekiplerin izin belgelerini denetlemesi
ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Konya yolunda uygulama noktası kuran polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey