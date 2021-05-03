Başkentte "tam kapanma" kapsamında denetimler sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte "tam kapanma" kapsamında denetimler sürüyor

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Konya yolu Polis ekipleri Ekiplerin izin belgelerini denetlemesi ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Konya yolunda uygulama noktası kuran polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Konya yolu

Polis ekipleri

Ekiplerin izin belgelerini denetlemesi

ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Konya yolunda uygulama noktası kuran polis ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Başkentte 'tam kapanma' kapsamında denetimler sürüyor
Başkentte 'tam kapanma' kapsamında denetimler sürüyor
Başkentte 'tam kapanma' kapsamında denetimler sürüyor
Başkentte 'tam kapanma' kapsamında denetimler sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Alman polisi yüz binlerce üyesi olan çocuk pornografisi ağını çökerttini açıkladı: 4 kişi gözaltında
Alman polisi yüz binlerce üyesi olan çocuk pornografisi ağını çökerttini açıkladı: 4 kişi gözaltında
Son Dakika | Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası
Son Dakika | Fırının imalat bölümünde kumar oynayan kişilere para cezası
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
9 katlı iş hanının çatısından düşen kadın öldü.. Düşme anı kameraya yansıdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Yaşar Demet Akalın Seren Serengil
Spor Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Başkentte "tam kapanma" kapsamında denetimler sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 14:16:49. #1.15#

title