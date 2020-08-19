Başkentte taksilere yönelik "ücretsiz şeffaf bölme" uygulamasının kapsamı genişledi
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Başkentte taksilere yönelik "ücretsiz şeffaf bölme" uygulamasının kapsamı genişledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, taksilerin ardından dolmuş ve özel halk otobüslerine de ücretsiz şeffaf bölme yerleştirilmesi uygulamasının başladığını bildirdi.

19.08.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:03

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki Beltema Sigorta Genel Müdürü Ali Çalışkan, taksilerin ardından dolmuş ve özel halk otobüslerine de ücretsiz şeffaf bölme yerleştirilmesi uygulamasının başladığını bildirdi.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla 10 Ağustos'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında taksilere ücretsiz olarak şeffaf bölme monte edilmesi uygulamasına başlandığını hatırlattı.

Şeffaf bölmelerin taksici ile arka koltukta oturanların temasını engellediğini ifade eden Çalışkan, başvuruların internet üzerinden alındığını, daha sonra randevu sistemiyle panellerin takıldığını anlattı.

Çalışkan, "Kovid-19'la mücadele çerçevesinde, taksilere yönelik şeffaf bölme uygulamasında bugüne kadar 1100 başvuru alındı. Taksilere şeffaf bölme monte edilmesine devam ediliyor." bilgisini paylaştı.

Şeffaf bölme yerleştirilen taksilere "Bu taksi koronavirüse karşı korunaklıdır" yazılı etiketlerin de yapıştırıldığını dile getiren Çalışkan, böylece vatandaşların bilgilendirildiğini belirtti.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararla, taksi, dolmuş ile toplu ulaşım araçlarında sürücü yeri ile yolcular arasında bölümleme yapılmasının zorunlu hale getirildiğini aktaran Çalışkan, Yavaş'ın talimatıyla taksilere yönelik uygulamanın kapsamının genişletildiğini bildirdi.

"Randevu sistemiyle araçlara şeffaf bölmeler monte edilecek"

Çalışkan, "Taksilerin ardından özel halk otobüsü ve dolmuşlar için de ücretsiz şeffaf bölme uygulamasını başlattık. Taksilerde olduğu gibi başvurular internet üzerinden alınacak, randevu sistemiyle bu araçlara şeffaf bölmeler monte edilecek." ifadesini kullandı.

"Şeffaf bölme" uygulamasıyla taksi, dolmuş ve özel halk otobüsü esnafına destek vermeyi de amaçladıklarını vurgulayan Çalışkan, uygulamayla taksi, dolmuş, özel halk otobüsü soförleri ile vatandaşların sağlığının korunmasının amaçladığını kaydetti.

Taksicilerden teşekkür

Uygulamayı memnuniyetle karşılayan taksiciler ise teşekkürlerini dile getirdi. Taksici Samet Aypolat, uygulamadan memnun olduklarını, şeffaf bölmeyi gören müşterilerin araçlarına rahat bir şekilde bindiğini ve seyahat ettiğini anlattı.

Taksi şoförü Yiğit Elmas ise "Uygulama, kendimizin ve müşterilerimizin sağlığını koruyor. Şeffaf bölmeler işlerimizin artmasına da katkı sunuyor." dedi. Elmas, uygulamanın ücretsiz hayata geçirilmesinden dolayı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Başkentte taksilere yönelik 'ücretsiz şeffaf bölme' uygulamasının kapsamı genişledi

Kaynak: AA

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