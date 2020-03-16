Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor - Haberler
Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Yerel

Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor

Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor 7 bin 700 taksi dezenfekte edilecek Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara genelindeki taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı.

16.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:20
Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor

Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor

7 bin 700 taksi dezenfekte edilecek

ANKARA - Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara genelindeki taksilerde dezenfekte işlemi başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 7 bin 700 taksinin dezenfekte edilmesi planlanıyor.

Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler artırıldı. Ankara'da faaliyet gösteren 7 bin 700 taksi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfekte edilmeye başlandı. Ankara'nın üç noktasında taksilere yönelik yürütülen çalışmalarda il genelindeki taksi durakları da dezenfekte edilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Başkan Vekili Cevdet Kavlak, son günlerde dünya gündemini saran koronavirüs ile ilgili kendilerinin de Ankara'da önlemler aldıklarını belirtti.

Vatandaşların taksilere daha rahat binebilmesi ve virüsten korunabilmek için bugün toplam 3 noktada dezenfeksiyon işlemlerine başlandığını söyleyen Kavlak, "Bize bağlı 7 bin 701 tane ticari taksimiz var. Bunları acil olduğundan dolayı 3 noktada toplama alanıyla belirledik, bunların dezenfeksiyon işlemi yapılacak" diye konuştu.

450 tane kapalı taksi durağı ve yazıhanede de ilaçlama işlemlerinin başlatıldığına dikkat çeken Kavlak, "Bundan dolayı taksici esnafımıza yakınlık gösteren ve ücretsiz olarak bu işi üstlenen belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bazı arkadaşlar ferdi olarak ücret karşılığı yaptırdı. belediye başkanımızdan böyle bir talebimiz bulundu. Toplu olarak 3 noktada bu işlemimiz başlamış bulunmaktayız. Bir tanesi kızılay taksi depolama merkezimiz, bir tanesi iskitler miyanka bulvarında plak atölyesi, bir tanesi de varlık yayın sokakta pazar yeri meydanında" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Haber
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Haber
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi Haber
Koronavirüse karşı vatandaşın cebini rahatlatacak teklif CHP'den geldi
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki tutuksuz dosyalar 14 Nisan'a kadar ertelendi
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Halepçe Katliamı 32. yıldönümünde anılıyor! Halepçe Katliamı nedir, nerede yaşandı?
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan önlemleri açıkladı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, koronavirüse karşı adalet hizmetlerinde alınan önlemleri açıkladı
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Sürücü kursu sınavlarının tümü, mart ayının sonuna kadar ertelendi
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Galatasaraylı Ömer Bayram'ın sağ el tarak kemiği kırıldı
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
'Koronavirüse iyi geliyor' iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
"Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Engin Özkoç Ali Babacan Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Henry Onyekuru Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Derbi Futbolcu Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Başkentte taksiler dezenfekte ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 14:41:08. #1.15#