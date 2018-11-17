Başkentte Taksi Şoförü Aracında Ölü Bulundu
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksi şoförü aracında ölü bulundu.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir taksi şoförü aracında ölü bulundu.
Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi'nde park halindeki 06 T 5491 plakalı ticari taksi içerisindeki şoförün uzun süredir hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 48 yaşındaki taksi şoförü Orhan B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
İlk incelemede, Orhan B'nin vücudunda herhangi bir yaralanma izine rastlanmazken, kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Taksi şoförünün cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga gönderildi.
Öte yandan hayatını kaybeden taksicinin meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.