Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü
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Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü

Başkentte tabancayla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi.

03.03.2020 20:16 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:16
Başkentte tabancayla vurulan amca ve yeğen öldü

Başkentte tabancayla vurulan 2 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki tır garajında eski ortakları F.B. ile buluşan Yusuf ve yeğeni Fikret Abaz arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

F.B, tartışma sırasında Yusuf ve Fikret Abaz'ı tabancayla yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan amca ve yeğen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından F.B, tanık beyanları ve kamera kayıtları doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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