Başkentte suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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Başkentte suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Başkentte suç örgütüne yönelik soruşturmada 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak - Haberler | Güncel

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah, uyuşturucu ticareti ve tefecilik yaptıkları tespit edilen suç örgütü üyesi 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, silah, uyuşturucu ticareti ve tefecilik yaptıkları tespit edilen suç örgütü üyesi 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurdukları belirlenen, bu kapsamda silah ve uyuşturucu ticareti, nitelikli yağma ve tefecilik yaptıkları tespit edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünce, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemil Murat Budak

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