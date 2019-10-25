Başkentte su taşkınlarına karşı önlem

25.10.2019 16:08

Ankara Büyükşehir Belediyesince sele karşı Polatlı ilçesindeki Gülveren ve Acıkuyu derelerinde yürütülen ıslah çalışmasında son aşamaya gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ASKİ Genel Müdürlüğü Kanal İnşaat Daire Başkanlığınca kent genelinde olası su taşkınlarının yaşanacağı alanlarda başlatılan iyileştirme çalışmalarının hızlandırıldığı ifade edildi.

Polatlı'da Gülveren ve Acıkuyu derelerinde ıslah çalışması başlatıldığı anımsatılarak, ıslah çalışmaları kapsamında ASKİ ekiplerince, Gülveren Deresi'nde 2 bin 870 metre, Acıkuyu Deresi'nde ise 2 bin 515 metre uzunluğunda taş duvar imalatı ile 15 menfez yapıldığı belirtildi.

Korkulukların imalatının da ay sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilerek, "Gülveren ve Acıkuyu dereleri boyunca taş duvar imalatları başta olmak üzere iki derenin bulunduğu güzergahın yol geçişlerinde de 15 adet 2 gözlü, 3 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde kutu kesit betonarme kapalı menfez yapıldı. Bu imalatların dışında park ve yeşil alanlarda açık taş duvar imalatları da tamamlandı." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA