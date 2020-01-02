Başkentte su kesintisi

02.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:56

Ankara'nın Polatlı ilçesine bugün ve yarın su verilemeyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yüzükbaşı İçme Suyu Tesisleri'nden su temin edilen ana isale hattında meydana gelen arızanın giderilmesinin ardından ilçeye yarın saat 17.00'den itibaren su verilmeye başlanacak.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin su ihtiyacının giderilmesi amacıyla su takviyesi yapılıyor.

İlçenin Cumhuriyet, Çamlıca, Esentepe, Fatih, Gazi, Gülveren, İstiklal, Kurtuluş, Mehmet Akif, Şehitlik, Şentepe, Yeni ve Zafer, İğciler, Karailyas, Beylikköprü-Eskipolatlı, Karahamzalı, Kocahacılı, Gümüşyaka, Karapınar, Basri, Ömerler, Sazılar ve Yassıhöyük mahallelerinde bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak.

Kaynak: AA