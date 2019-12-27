Başkentte su borusu patladı
Haberler » Güncel » Başkentte su borusu patladı - Haber

Başkentte su borusu patladı

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında su borusu patladı, cadde su altında kaldı.

27.12.2019 12:24 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:24
Başkentte su borusu patladı

Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'nda altyapı çalışması sırasında su borusu patladı, cadde su altında kaldı.

ilçesindeki GMK Bulvarı'nda, Anadolu Meydanı'na yakın noktada yürütülen çalışma esnasında borunun patlaması sonucu yoğun su akışı oldu.

Bulvara taşan ve Anadolu Meydanı'na kadar ulaşan su akışı nedeniyle trafikte aksamalar meydana geldi.

Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri, arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, GMK Bulvarı'nda Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin çalışması sırasında içme suyu hattına zarar verildiği belirtilerek, "Yolların tören sebebiyle kapalı olmasından ötürü 15 dakika içinde arızaya müdahale edilebilmiş, ekipler 5 dakika içinde suyu kesip olumsuzluğu gidermiştir. İki saat içinde su tekrar verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler