Son dakika haber! Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı
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Son dakika haber! Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Son dakika haber! Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da, sosyal medya üzerinden yasa dışı yollarla silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da, sosyal medya üzerinden yasa dışı yollarla silah ticareti yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden silah ticareti yaparak haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik dün operasyon düzenledi. Mamak, Altındağ ve Keçiören ilçelerinde faaliyet gösteren şüphelilere düzenlenen operasyonlarda, 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 7 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 8 şarjör ve 295 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haber! Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı
Son dakika haber! Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı
Son dakika haber! Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı
Son dakika haber! Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı
Son dakika haber! Ankara'da yasa dışı silah ticareti yapanlara yönelik operasyon: 3 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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