ANKARA (İHA) - - Başkentte sonbahar yağmuru

ANKARA - Kış mevsimine sayılı günler kala Başkentte etkili olan sonbahar yağmuru hayatı olumsuz etkiledi. Sürücülerin zaman zaman zor anlar yaşamasına neden olan yağmur yağışı metrelerce trafik kuyruğunun oluşmasına sebep oldu.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yağmur yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Çankaya ilçesine bağlı Ziya Gökalp Caddesi'nde oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, sürücüler olası bir kazaya sebep vermemek için zor anlar yaşadı.