Başkentte son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sigara, tütün, içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, son bir haftadaki operasyonlarda, 213 kilogram kaçak tütün, 119 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke, 6 bin 850 muhtelif kaçak eşya, 270 paket kaçak sigara, 1150 kaçak puro, 21 kilogram kaçak nargile tütünü, 206 bin 400 boş makaron, 92 bin dolu makaron ve 97 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 34 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan