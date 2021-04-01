Başkentte son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkentte son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Başkentte son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarda 34 zanlı gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri il genelinde sigara, tütün, içki ve tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, son bir haftadaki operasyonlarda, 213 kilogram kaçak tütün, 119 tarihi eser niteliği taşıyan obje ve sikke, 6 bin 850 muhtelif kaçak eşya, 270 paket kaçak sigara, 1150 kaçak puro, 21 kilogram kaçak nargile tütünü, 206 bin 400 boş makaron, 92 bin dolu makaron ve 97 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 34 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Cahit Özkan Ali İhsan Su Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte son bir haftadaki kaçakçılık operasyonlarında 34 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 17:29:41. #1.15#
title