Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi
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Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

25.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:14
Başkentte son bir haftada 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi

Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Ankara'da son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 bin 493 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, 18-24 Ocak'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 14 bin 493 kutu kaçak ilaç, 422 bin 540 makaron, 3 bin 209 kaçak muhtelif eşya, 2 bin 259 paket kaçak sigara, 1598 kaçak puro, 520 kilogram kaçak tütün, 38 litre kaçak ve sahte içki, 29 kaçak cep telefonu ve 466 tarihi eser niteliği olan obje ve sikke ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyonlarda 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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