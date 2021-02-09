Başkentte son 4 yılda otodan hırsızlık yüzde 94 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucu otodan hırsızlık olaylarının yüzde 94 azaldığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucu otodan hırsızlık olaylarının yüzde 94 azaldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabındaki paylaşımda başkentte 2017'de 10 bin 437, 2018'de 2 bin 577, 2019'da 973 ve geçen yıl 550 otodan hırsızlık olayının gerçekleştiği bilgisine yer verilerek, son 4 yılda otodan hırsızlık olaylarının yüzde 94 azaldığına dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan