Başkentte son 4 yılda otodan hırsızlık yüzde 94 azaldı
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Başkentte son 4 yılda otodan hırsızlık yüzde 94 azaldı

09.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 09.02.2021 16:08
Başkentte son 4 yılda otodan hırsızlık yüzde 94 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucu otodan hırsızlık olaylarının yüzde 94 azaldığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucu otodan hırsızlık olaylarının yüzde 94 azaldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabındaki paylaşımda başkentte 2017'de 10 bin 437, 2018'de 2 bin 577, 2019'da 973 ve geçen yıl 550 otodan hırsızlık olayının gerçekleştiği bilgisine yer verilerek, son 4 yılda otodan hırsızlık olaylarının yüzde 94 azaldığına dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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