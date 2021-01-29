Başkentte son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı
29.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:24
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda alınan tedbirler ile suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucunda oto hırsızlığının yüzde 89 azaldığını bildirdi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda alınan tedbirler ile suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucunda oto hırsızlığının yüzde 89 azaldığını bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, başkentte 2017'de 3 bin 439 oto hırsızlığı meydana gelirken, 2018'de 1246, 2019'da 494 oto hırsızlığı olayı kayda geçti. Kentte geçen yıl ise 362 oto hırsızlığı olayı gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan