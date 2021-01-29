Başkentte son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkentte son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı

29.01.2021 16:21 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:24
Başkentte son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda alınan tedbirler ile suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucunda oto hırsızlığının yüzde 89 azaldığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda alınan tedbirler ile suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucunda oto hırsızlığının yüzde 89 azaldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, başkentte 2017'de 3 bin 439 oto hırsızlığı meydana gelirken, 2018'de 1246, 2019'da 494 oto hırsızlığı olayı kayda geçti. Kentte geçen yıl ise 362 oto hırsızlığı olayı gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Ziya Selçuk Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Ebru Yaşar Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Mesut Özil Arda Turan
Tüm Haberler Aralık Antalya Evlilik Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte son 4 yılda oto hırsızlığı yüzde 89 azaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.1.2021 16:27:50. #1.14#
title