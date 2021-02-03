Başkentte son 4 yılda iş yeri ve kurumdan hırsızlık yüzde 89 azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucu iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarının yüzde 89 azaldığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son 4 yılda suç ve suçlularla mücadele çalışmaları sonucu iş yeri ve kurumdan hırsızlık olaylarının yüzde 89 azaldığını bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Evinizden, iş yerinizden ve aracınızdan herhangi bir eşyanın çalınması durumunda hiçbir şeye dokunmayın. Farkında olmadan birçok delilin kaybolmasına neden olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden lütfen 112 Acil Çağrı Merkezini arayın." uyarısında bulunuldu.

Paylaşımda, başkentte son 4 yılda hırsızlık olaylarının yüzde 89 azaldığı, 2017'de 6 bin 38, 2018'de 1787, 2019'da 880 ve geçen yıl 641 iş yeri ve kurumdan hırsızlık olayı yaşandığı bilgisi de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan