Başkentte sokaklarda sessizlik hakim
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Kızılay, Güncel, Haber

Başkentte sokaklarda sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde kent genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

25.04.2020 13:15 | Son Güncelleme: 25.04.2020 13:19
Başkentte sokaklarda sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde kent genelindeki meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi. Şehrin işlek noktalarından Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kuğulu Park, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve Kurtuluş Parkı'nda sessizlik hakim oldu, alanlar güvercinlere kaldı.

Başkentte sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: AA

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