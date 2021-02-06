Başkentte caddeler ve sokaklar sessizliğe büründü

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Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Ankara sakin bir gün geçiriyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında ülke genelinde dün akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlarda sessizlik hakim oldu.

Kısıtlama doğrultusunda ana caddeler başta olmak üzere, tüm noktalarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, araçlardaki kişilerin maske ve araç içi mesafe kurallarına uyup uymadığını ve izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Kısıtlamadan muaf olmadığı halde dışarda olduğu tespit edilenler hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Yayaların alışveriş merkezlerinden ihtiyaçlarını temin ettiği, evcil hayvan sahiplerinin köpeklerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarda oldukları ve kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Saykılı