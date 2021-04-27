Başkentte sokak hayvanlarını besleme timi kuruldu
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Başkentte sokak hayvanlarını besleme timi kuruldu

Başkentte sokak hayvanlarını besleme timi kuruldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Keçiören Belediyesi pandemi nedeniyle gelen tam kapanmada sokak hayvanlarının bakımı için 'Sokak hayvanlarını besleme timi' kurdu.

Ankara'nın Keçiören Belediyesi pandemi nedeniyle gelen tam kapanmada sokak hayvanlarının bakımı için 'Sokak hayvanlarını besleme timi' kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanma kararının alındığının duyurulmasıyla birlikte harekete geçen Keçiören Belediyesi sokak canlılarının yiyecek bulmalarını kolaylaştırmak için 'Sokak hayvanlarını besleme timi' kurdu. Besleme timi, tam kapanma süresince ilçenin farklı noktalarında kedi, köpek, kuş ve diğer hayvanları beslemek için besleme noktalarına yiyecek ve su temininde bulunacak.

"Sokak canlılarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Tam kapanma sürecinde sokak hayvanlarımızı unutmuyoruz. Kedi, köpek ve kuşlara su ve yiyecek temin etmek için özel bir ekip kurduk. İnsanlarımızın sokakta olmadığı bu süreçte sokak canlılarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yüce Rabbimin yarattığı masum, dilsiz ve güzel varlıkların yiyecek bulmalarını kolaylaştırmak için ilçemizin birçok noktasına mama ve yem bırakacağız" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız oldukça duyarlı"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sokak hayvanları için rutin olarak dağıtımı yapılan yiyeceklerin tam kapanma sürecinde artarak devam edeceğini belirterek şunları kaydetti:

"Yaz kış demeden rutin olarak sürdürdüğümüz sokak hayvanları için yiyecek dağıtım çalışmalarımızı tam kapanma süresince de yaygınlaştırarak şehrimizin farklı noktalarında devam ettireceğiz. Bir önceki tam kapanma döneminde gördük ki, Keçiörenli vatandaşlarımız da sokak canlılarımıza karşı oldukça duyarlı. Onlar da imkanları doğrultusunda kapılarına su ve yiyecek bırakarak bizim bu çalışmamıza destek oldular. Hayvansever vatandaşlarımızla birlikte bu zorlu süreci el ele vererek atlatacağız." - ANKARA

Başkentte sokak hayvanlarını besleme timi kuruldu
Başkentte sokak hayvanlarını besleme timi kuruldu
Başkentte sokak hayvanlarını besleme timi kuruldu
Başkentte sokak hayvanlarını besleme timi kuruldu
Başkentte sokak hayvanlarını besleme timi kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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