Başkentte sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların market ihtiyaçlarını kuryeler karşılayacak
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Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

Başkentte sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların market ihtiyaçlarını kuryeler karşılayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş ve üstü vatandaşların market ihtiyaçlarını, kiraladıkları kuryelerle sağlayacaklarını açıkladı.

23.03.2020 19:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 19:03
Başkentte sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların market ihtiyaçlarını kuryeler karşılayacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş ve üstü vatandaşların market ihtiyaçlarını, kiraladıkları kuryelerle sağlayacaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınıyla mücadele aralıksız sürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından, sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların günlük market ihtiyaçlarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından kiralanan motosikletli kuryeler aracılığıyla karşılanacağını duyurdu.

"EvdeKal" çağrısı yaptığı 65 yaş ve üstü vatandaşlara sosyal medya hesaplarından seslenen Yavaş, 17 market ve şubelerinde görev yapmak üzere motosikletli kurye kiraladıklarını, 12.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanacağını açıkladı.

Yavaş, paylaşımlarında şunları kaydetti:

"İnşallah hep birlikte, el ele vererek bu kötü günleri de atlatacağız. Bilindiği gibi 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi. İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için market zincirleri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Yakında bunların hepsini, konumları, adres bilgileri, şube ve iletişim bilgileri ile yayınlayacağız. İstediklerini kolayca temin edebileceksiniz. Yine kurye firmaları ile görüşmelerimiz var. Belediye olarak biz de size ihtiyaçlarınızda yardımcı olmaya çalışacağız. Bir de açlık sınırı altında yaşayan 20 bin kadar aileye sıcak yemek hizmetimiz aynı şekilde devam etmektedir. İnşallah bu kötü günleri sizler hiçbir hasar görmeden atlatacaksınız."

"İlk etapta 100 kurye ile hizmet vereceğiz"

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Başkanı Çağdaş Yavuz, ilk etapta 100 kurye ile hizmet vereceklerini belirterek, talep artışına göre daha fazla kuryeyle devam edeceklerini bildirdi. Kısmi sokağa çıkma yasağı bitene kadar vatandaşların marketlerden sipariş ettikleri gıda ve temel ihtiyaçlarını adreslerine götüreceklerini ifade eden Yavuz, "Şu dönemde tüm lokantalar ve birimler kapandı, motosikletli kuryelerimiz de işsiz kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bu duruma el attı ve en azından kuryelerimize evlerine günlük para götürebilecekleri iş fırsatı oldu." ifadelerini kullandı.

Federasyona bağlı kuryelerin ücretlerini Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı karşılayacak.

Su yükleme işlemleri evlerden yapılacak

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), kartlı su sayacı olan 65 yaş ve üstü konut abonelerinin su yükleme işlemlerini 24 Mart Salı gününden itibaren adreslerinde yapacak.

Dışarı çıkamayan 65 yaş ve üstü konut abonelerinin "Başkent 153" ya da "0312 616 10 00" numaralı telefondan ulaşarak yararlanabileceği hizmet kapsamında ekipler, kartlı su sayacı kullanan abonelerin su yükleme işlemini adreslerinde gerçekleştirecek.

ASKİ ayrıca mesken abonelerinin su borcu nedeniyle kapama işlemini 2 ay süreyle erteleme kararı aldı.

Ödenmemiş borçlarından dolayı daha önce su kapama işlemi yapılmış 22 bin mesken abonesinin su açma işlemlerine devam ediliyor.

Bugünden itibaren randevulu sisteme geçen ASKİ, abonelerinin "www.aski.gov.tr" adresinden randevu alabileceğini, yeni abonelik, abone değişikliği, inşaat aboneliği ve abone tahliye işlemleri, abonelik iptal, fatura itiraz, sayaç değişim (sayaç arıza başvurusu), fatura sorgulama ve ödeme işlemlerini de online olarak da yapabileceklerini duyurdu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, başkentte kağıt toplayıcılığına yasak getirilmesinin ardından Yavaş'ın talimatıyla bu kişilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere de gıda desteği yapılmaya başlandı.

Başkentte sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların market ihtiyaçlarını kuryeler karşılayacak

Kaynak: AA

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Başkentte sokağa çıkması sınırlandırılan vatandaşların market ihtiyaçlarını kuryeler karşılayacak

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