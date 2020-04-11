Başkentte sokağa çıkma yasağının ilk günü cadde ve meydanlar boş kaldı Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Başkentte yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kent genelinde yaya ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye indi.

Yasağın başladığı dün gece 00.00'dan itibaren meydan, ana cadde ve sokaklarda uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakileri uyararak evlerine gönderdi. Bazı kişilere kurala uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

Bu arada, Kızılay'da güvenlik görevlileri, Güvenpark'ta yiyecek bulamayan güvercinleri besledi.

Kaynak: AA