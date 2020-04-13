Başkentte sokağa çıkma yasağı sona erdi koronavirüs tedbirleri sürüyor Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının bittiği ilk iş günde meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı.

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma yasağının bittiği ilk iş günde meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu düşük seviyede kaldı.

İçişleri Bakanlığınca getirilen iki günlük sokağa çıkma yasağı sona erdi, ancak Kovid-19 tedbirleri kapsamında kent genelinde 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan kişilerle 20 yaş altındakilerin dışarı çıkma kısıtları devam ediyor.

Emniyet birimlerinin kontrol noktalarında istisna kapsamı dışındaki kişiler uyarılarak evlerine gönderiliyor.

Kontrol noktalarında araç sürücüleri ve yolcuların ateşi de ölçülüyor. Ayrıca toplu taşıma araçlarını durduran ekipler sosyal mesafe denetimi yapıyor.

Ekipler otobüs şoförleri ve yolcuların maske takıp takmadığını kontrol ediyor.

Öte yandan güvenlik güçleri, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi, Ulus Meydanı ve parklarda dolaşan vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz ediyor.

İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu'nun kararına göre bugünden itibaren başkentte toplu taşıma araçları ile içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda maske kullanımı zorunlu hale getirilmişti. Ayrıca maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulaması getirilmişti.

Kaynak: AA