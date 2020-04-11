Başkentte sokağa çıkma yasağı nedeniyle tarihi ve turistik mekanlar boş kaldı (3)
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi.
11.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:33
Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklarının boş kaldığı gözlemlendi. Ulus Atatürk Heykeli, Eski TBMM binası ve Ankara Kalesi çevresinde cadde ve sokaklar boş kaldı.
Kaynak: AA