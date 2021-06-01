Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde metro ve ANKARAY çalışmayacak
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde metro ve ANKARAY çalışmayacak

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde metro ve ANKARAY çalışmayacak
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel

EGO Genel Müdürlüğü, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat ve günlerde, metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağını bildirdi.

EGO Genel Müdürlüğü, kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat ve günlerde, metro ve ANKARAY'ın çalışmayacağını bildirdi.

Genel müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Filo Takip Merkezi ve saha denetim sorumluları tarafından anlık takip edilen yolcu yoğunluğu dikkate alınarak otobüs servis planlaması yapıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat ve günlerde, özel halk otobüsleri ve özel toplu taşıma araçları çalışmayacak. Ancak, metro istasyonlarına ring servisi hizmeti veren alternatif otobüs hatlarında, metronun son sefer saatlerine uygun olacak şekilde servis verilecek.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saat ve günlerde, Metro ve ANKARAY çalışmayacak. Ancak 6 Haziran Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının yapılacak olması nedeniyle sınava katılacak öğrencilerin ulaşımları da dikkate alınarak, saat 06.00 ile 14.00 arasında Ankara Metrosu ve ANKARAY hizmet verecek.

Güncel otobüs hareket saatleri ile güzergahlara EGO CEP'TE mobil uygulaması ve www.ego.gov.tr'den ulaşılabilecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, kademeli normalleşme kapsamında hafta içi ve cumartesi günü 22.00-05.00 saatleri arasında, pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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