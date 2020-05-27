Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ankara'nın işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle caddeler hareketlendi
27.05.2020 00:53 | Son Güncelleme: 27.05.2020 00:53

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Ankara'nın işlek cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 23 Mayıs'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, bu gece yarısı sona erdi.

Kısıtlamanın sona ermesiyle şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Ulus ve Sıhhiye Meydanları başta olmak üzere ana cadde ve sokaklarda, araç yoğunluğu görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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