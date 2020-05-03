Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son günü

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının son günü
03.05.2020 12:38 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:15

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı.

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde de sokak, cadde ve meydanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde kentte sessizlik hakim.

Şehir genelinde oluşturulan uygulama noktalarında görev yapan güvenlik güçleri, araçları durdurarak evrak denetimi yapıyor. Sokağa çıkan istisna dışındaki yaya ve araç sürücülerine kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle cezai işlem yapılıyor.

Polis ekipleri, kontrol noktalarında durdurdukları araç sürücülerine kentte dün akşam saatlerinde itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağış nedeniyle hız yapmamaları için uyarılarda da bulunuyor.

Ankaralıların yoğun ilgi gösterdiği parkların yanı sıra 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Ulus Meydanı, Tunalı Hilmi Caddesi ve çevresinde sessizlik hakim.

Güvenlik görevlilerinin, Güvenpark'ta güvercinleri yemlediği de görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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