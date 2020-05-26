Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sessizlik hakim
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Meydandaki atlı polisler Güvenpark'taki güvercinler ve heykel Araç içinden yollardaki sakinlik Kuğulu Parktaki boş banklar Parktaki güvercin, kuğu ve ördekler ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma...
26.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:45
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı
Meydandaki atlı polisler
Güvenpark'taki güvercinler ve heykel
Araç içinden yollardaki sakinlik
Kuğulu Parktaki boş banklar
Parktaki güvercin, kuğu ve ördekler ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde cadde ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi.
Kaynak: AA