Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sessizlik hakim
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sessizlik hakim

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı Meydandaki atlı polisler Güvenpark'taki güvercinler ve heykel Araç içinden yollardaki sakinlik Kuğulu Parktaki boş banklar Parktaki güvercin, kuğu ve ördekler ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma...

26.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.05.2020 12:45

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı

Meydandaki atlı polisler

Güvenpark'taki güvercinler ve heykel

Araç içinden yollardaki sakinlik

Kuğulu Parktaki boş banklar

Parktaki güvercin, kuğu ve ördekler ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde cadde ve sokakların boş kaldığı gözlemlendi.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının dördüncü gününde sessizlik hakim

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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