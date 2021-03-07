Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı

07.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:14

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı trafik ve vatandaş hareketliliği Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı.

15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı trafik ve vatandaş hareketliliği Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

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