Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı
07.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:14
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı trafik ve vatandaş hareketliliği Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı.
15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı trafik ve vatandaş hareketliliği Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ilk hafta sonu sokaklarda hareketlilik yaşandı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu