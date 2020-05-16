Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü Başkentte Kovid-19 salgınına karşı yapılan mücadele çerçevesinde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Ankara'nın simgesel yerleri, meydanlar ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü
16.05.2020 16:04 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:06

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü

ANKARA - Başkentte Kovid-19 salgınına karşı yapılan mücadele çerçevesinde alınan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Ankara'nın simgesel yerleri, meydanlar ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü.

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması akabinde başkentin simgesel yerleri, meydanlar ve sokaklar boş kaldı. 5,5 milyon nüfusu bulunan Ankara'a sağlık görevlileri, polis ekipleri ve vatandaşların istek ve taleplerini karşılayan Vefa Sosyal Destek grupları dışında kimse sokakta kalmadı. Başkent'in en yoğun meydanlarından biri olan Ulus meydanında Atatürk Heykelinin altındaki güvercinler dışında meydan bomboş kaldı. Ankara'nın simgesel yerlerinden biri olan Hacı Bayram Veli Camii ise boynu bükük sessiz bekleyişini sürdürdü. Yine Kızılay'da bulunan Kumrular Caddesi ise boşboş kaldı. Opera Meydanı'nda bulunan Melike Hatun Cami avlusunda da sokağa çıkma kısıtlamasının tüm sessiz yansıması kameralara yansıdı.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var Haber
Kırklareli Valisi Bilgin: İlde koronadan ölen 28 hastanın 10'unda D vitamini eksikliği var
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu Haber
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi Haber
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu Haber
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Başka hiçbir camide yok! 4 asırlık camide el yapımı altın işlemeler bulundu
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
Gazeteci Fatih Portakal'ın İzmir'deki çiftliğinde kaçak yapı incelemesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
2 aylık çalışma, koronanın yol haritasını ortaya çıkardı! İşte Türkiye'ye virüs bulaştıran 2 ülke
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
İçişleri Bakanlığı koronayla mücadele kapsamında 81 ilde uygulama gerçekleştirdi: 4.368 kişiye ceza yağdı
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Bodrum'lu hayvansever, şehre inen yaban domuzunu elleriyle besledi
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Barış Manço'nun ağabeyi Savaş Manço hayatını kaybetti
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
İspanyol devi Barcelona Pique'nin boşluğunu Çağlar Söyüncü ile doldurmayı planlıyor
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Türkiye'deki koronavirüs cezasının yarısı Gaziantep'te uygulandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Süleyman Soylu Fahrettin Koca Berat Albayrak
Magazin Onur Saylak Acun Ilıcalı Hatice Çarpar Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Bülent Korkmaz Mehmet Özdilek Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Saldırı Instagram
Şu an buradasınız: Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında tüm cadde ve sokaklar derin bir sessizliğe büründü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 19:36:46. #1.14#
title