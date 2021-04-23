Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan - Haberler | Güncel

Ankara'da Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda denetimler devam etti.

Ankara'da Kovid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda denetimler devam etti.

Salgınla mücadele amacıyla Türkiye genelinde 22 Nisan Perşembe günü 19.00 itibarıyla başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Bu kapsamda kent genelinde denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, cadde ve sokaklarda vatandaşların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Nuri Erdoğan

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