Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

12.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:30
Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Başkentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde, sokak ve meydanlar boşaldı.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, Ankara'nın işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı başta olmak üzere, cadde, sokaklar ve tarihi yerler sessizliğe büründü.

Kontrol noktalarında denetimlerini sürdüren güvenlik güçleri, kısıtlama sonrası trafiğe çıkan sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Vatandaşların, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

İlgili Haberler

Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
Başkent'te sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(Drone) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
KÜTAHYA/YALOVA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
KÜTAHYA/YALOVA - Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Samatta Ersun Yanal Ali Palabıyık Enner Valencia
Tüm Haberler Ateş Türk Aralık Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 13:30:34. #1.15#
title