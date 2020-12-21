Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye para cezası
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Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye para cezası

21.12.2020 11:21 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:28
Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye para cezası

ANKARA Valiliği, 13-20 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

ANKARA Valiliği, 13-20 Aralık tarihleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde virüs ile mücadelede 13-20 Aralık tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup, toplam 3 milyon 122 bin 81 lira para cezası uygulanmıştır. Kurallara riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Lütfen bireysel önlemimizi alalım!" denildi.


Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1686 kişiye para cezası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cankut Taşdan

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