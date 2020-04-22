Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan öncesi denetim (2) İçişleri Bakanlığının ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, başkentte de ramazan öncesi yoğun ilgi gören Ulus hali başta olmak üzere bir çok noktada polis ve sağlık ekipleri kontrol yapıyor.

İçişleri Bakanlığının ülke genelinde 3 bin 321 noktada 52 bin 220 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği denetimler kapsamında, başkentte de ramazan öncesi yoğun ilgi gören Ulus hali başta olmak üzere bir çok noktada polis ve sağlık ekipleri kontrol yapıyor.

İçişleri Bakanlığından, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde marketler, süpermarketler, pazar yerleri ve fırınlara yönelik sosyal mesafe ve bulaşın engellenmesi, alınan tedbirlere uyulup uyulmadığı ile pazar ve marketlerde fahiş fiyat uygulanmasının engellenmesine yönelik denetimler yapılacağı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara'da da bir çok noktada denetimlere başlayan polis ve sağlık ekipleri kontrollerini sürdürüyor.

İl genelindeki marketler, süpermarketler, pazar yerleri ve fırınları sağlık ekipleriyle denetleyen ekipler, halkın yoğunlukla bulunduğu alanların giriş ve çıkış noktalarındaki vatandaşların ateşlerini ölçerek Kovid-19 hakkında bilgi verdi ve vatandaşların el hijyenlerinin sağlanması amacıyla dezenfektan döktü.

Trafik ekipleri de araçları durdurarak, ateş ölçümü ve kimlik kontrolü yaptı, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanları uyardı.

Ulus halinde rutin denetimler artırıldı

Tedbirler kapsamında, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri de Ulus Şehir Hali'nde denetim yaptı. Ramazan öncesi Ulus halinin giriş ve çıkışlarındaki rutin denetimlerini artıran ekipler, vatandaşları ve esnafı sosyal mesafe konusunda uyarırken, kurallara uymanlara cezai işlem uyguladı.

Çankaya'da ise ilçe tarım ve sağlık görevlileriyle kontrollerini sürdüren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, özellikle süpermarket ve fırınlarda vatandaşların, sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için denetimlerde bulundu. Kurallara uymayan iş yerleri ve kişilere cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA