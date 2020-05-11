Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması sonrası durum
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması sonrası durum

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması sonrası durum
11.05.2020 01:24 | Son Güncelleme: 11.05.2020 01:24

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Ankaralı vatandaşlar akaryakıt istasyonları ve fırınlarda yoğunluk oluşturdu.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Ankaralı vatandaşlar akaryakıt istasyonları ve fırınlarda yoğunluk oluşturdu.

İçişleri Bakanlığınca Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda 9 ve 10 Mayıs'ta 48 saatliğine uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Ankara'nın bazı bölgelerinde yoğunluk gözlendi.

Bazı vatandaşların Kızılay ve Kurtuluş semtlerindeki parklarda gezintiye çıktığı, bazı caddelerde de trafik yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

Kısıtlamanın sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar da akaryakıt istasyonları ile fırın ve restoranlara giderek alıveriş yaptı.

Yaşanan yoğunluk sonrası polis telsizinden, vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılması için tedbirler alınması talimatı verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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