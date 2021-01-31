Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması sakin geçiyor
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Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması sakin geçiyor

31.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 13:52
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması sakin geçiyor

Ankara'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına genel itibarıyla uyarken polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

Ankara'da vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına genel itibarıyla uyarken polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde 29 Ocak saat 21.00'de başlayan ve yarın saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Kısıtlama kapsamında polis ekipleri, başkentteki meydan, cadde ve sokaklarda oluşturdukları denetim noktalarında araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.

Yaya devriye görevi yapan polisler de dışarıda bulunan kişilerin istisna kapsamında olup olmadıklarını denetledi.

Bazı vatandaşlar, evcil hayvanlarını gezdirdi ve sokak hayvanlarını besledi.

Vatandaşlar genellikle kısıtlamaya uyarken, sokak, cadde ve meydanlarda görevliler ile evlerine en yakın markete gidenler görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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