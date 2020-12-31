Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk

31.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 31.12.2020 15:19

Kızılay meydanı ve çevresinde vatandaşlardan görüntüler Milli Piyango bileti alan vatandaşlar Alışveriş yapan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını evlerinde karşılayacak vatandaşlar, alışveriş için cadde ve sokaklarda...

Kızılay meydanı ve çevresinde vatandaşlardan görüntüler

Milli Piyango bileti alan vatandaşlar

Alışveriş yapan vatandaşlar ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları kapsamında yılbaşını evlerinde karşılayacak vatandaşlar, alışveriş için cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk
Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Enis Arıkan Çağla Şıkel Seren Serengil Kenan İmirzalıoğlu
Spor Okan Buruk Fatih Terim Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Ocak Yılbaşı Futbolcu Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.12.2020 15:19:20. #1.14#
title