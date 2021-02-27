Başkentte sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapıldı

Başkentte sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde, sokak ve kontrol noktalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetlendi.

Ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayan ve 1 Mart Pazartesi 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması ile Ankara'da cadde, meydan, sokaklar ile tarihi alanlar genel olarak sessizliğe büründü.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında ana caddeler başta olmak üzere kontrol noktalarında denetim yaptı, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimler sürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir